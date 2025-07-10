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Над регионами РФ за ночь сбили 14 БПЛА
В ночь на 10 июля восемь беспилотников сбили над акваторией Черного моря, по два — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному — над Пензенской и Курской областями. Напомним, ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА.

Над регионами РФ за ночь сбили 14 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 10 июля восемь беспилотников сбили над акваторией Черного моря, по два — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному — над Пензенской и Курской областями.

Напомним, ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА.