Над регионами РФ за ночь сбили 14 БПЛА

В ночь на 10 июля восемь беспилотников сбили над акваторией Черного моря, по два — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному — над Пензенской и Курской областями. Напомним, ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА.