На трех улицах Рязани отключили холодную воду

В четверг, 10 июля, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Горького, дом № 10 (МБУДО ДШИ № 1);улица Циолковского, дом № 12 (ГАУК Рязанский музыкальный театр);улица Юннатов, дом № 1/8 (МБДОУ Детский сад № 70).