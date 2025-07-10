Молодежь ГРПЗ приняла участие в форуме «Инженеры будущего»

Двое сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в XIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2025″ на территории парк-отеля „Шахтер“ в Тульской области. Они входили в состав сборной КРЭТ.

На протяжении недели для молодых специалистов было проведено более 650 мероприятий, включая обучение, панельные сессии, мастер-классы, культурные и спортивные события, экскурсии.

Так, заводчане освоили программу „Навигация и искусственный интеллект в робототехнике“ и закрепили полученные знания. Они самостоятельно собрали функционирующую роботизированную платформу, успешно защитив свой проект.

Кроме того, молодые представители ГРПЗ в рамках междисциплинарного модуля прослушали лекции о криогенике, кибербезопасности, композитных материалах и многом другом. Участники также получили возможность проявить себя в играх, викторинах и спортивных состязаниях. В составе команды „КРЭТ — Решительные“ инженер-конструктор Дарья Косицына заняла первое место в соревнованиях по тактической стрельбе, а ведущий специалист Анна Куликова приняла участие в конкурсе видео „Дневник инженера“ и в конкурсе фотографий.

„Инженеры будущего“ — это форум, объединяющий регионы и даже страны. Здесь мы увидели, частью какой огромной команды на самом деле являемся. Каждый день был насыщенным, мы старались успеть везде. Форум — это маленькая жизнь: новые знакомства, замечательные люди и непередаваемая атмосфера!» — отметила Анна Куликова.

Кроме этого, для участников форума была организована экскурсия в Тулу, где молодые кадры посетили компанию «Щекиноазот» и музей-усадьбу «Ясная поляна».

«Несмотря на дождливую и ветреную погоду, атмосфера вокруг была теплой и уютной. Мы получили памятные призы и подарки, а самое главное — положительные эмоции, новые знания и навыки, хорошие воспоминания!» — поделилась Дарья Косицына.

В числе новшеств 2025 года — запуск инженерной смены для подростков в лагере «Звездный», находящемся неподалеку от места проведения форума. Для участия в образовательной детской программе ГРПЗ направил специалистов, которые рассказали ребятам о выпуске на предприятии в годы Великой Отечественной войны десантных планеров Г-11 для фронта, а также провели викторину о воздушно-десантных войсках.

Ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года. Его цель — повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, использование научного и образовательного потенциала в целях системного вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса. Организаторы — Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям. В мероприятии приняли участие около 1500 молодых специалистов из различных регионов России и иностранных государств.