Госсекретарь США заявил, что встреча Путина и Трампа пока не планируется

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на данный момент не запланирована, однако Вашингтон продолжает стремиться к взаимодействию с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие запланированного саммита, США намерены поддерживать диалог с Россией, так как обе страны являются важными игроками на международной арене. Рубио отметил, что взаимодействие с российской стороной будет продолжено, особенно в контексте урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее подчеркивал необходимость встречи президентов, однако отметил, что она должна быть тщательно подготовлена. В ходе своего визита в Куала-Лумпур Рубио также встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудил вопросы восстановления экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипломатических миссий.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на данный момент не запланирована, однако Вашингтон продолжает стремиться к взаимодействию с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие запланированного саммита, США намерены поддерживать диалог с Россией, так как обе страны являются важными игроками на международной арене.

Рубио отметил, что взаимодействие с российской стороной будет продолжено, особенно в контексте урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее подчеркивал необходимость встречи президентов, однако отметил, что она должна быть тщательно подготовлена.

В ходе своего визита в Куала-Лумпур Рубио также встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудил вопросы восстановления экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипломатических миссий.