Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
31°
Птн, 11
32°
Сбт, 12
32°
ЦБ USD 78.17 0 10/07
ЦБ EUR 91.42 -0.55 10/07
Нал. USD 79.20 / 79.87 10/07 13:00
Нал. EUR 92.36 / 93.00 10/07 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
16 797
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
9 403
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 176
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
32 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Депутат Госдумы предложил ввести налог на достойную старость
Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на достойную старость. Его слова 10 июля приводит «Царьград». Как отметил депутат, он обсудил с экс-губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным возможность возвращения к практике взимания налога с россиян, у которых нет детей. Во время разговора бывший глава региона задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека без ребенка. «Государство, правда же? Потому что никому ты не нужен. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Гурулев. Он отметил, что страна нуждается в комплексе мероприятий для повышения рождаемости. «Для этого необходимы грамотные решения со стороны ответственных чиновников, а также наличие хотя бы базовых медицинских условий для рожениц», — сказал он.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на достойную старость. Его слова 10 июля приводит «Царьград».

Как отметил депутат, он обсудил с экс-губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным возможность возвращения к практике взимания налога с россиян, у которых нет детей. Во время разговора бывший глава региона задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека без ребенка.

«Государство, правда же? Потому что никому ты не нужен. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Гурулев.

Он отметил, что страна нуждается в комплексе мероприятий для повышения рождаемости.

«Для этого необходимы грамотные решения со стороны ответственных чиновников, а также наличие хотя бы базовых медицинских условий для рожениц», — сказал он.