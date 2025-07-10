Депутат Госдумы предложил ввести налог на достойную старость

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на достойную старость. Его слова 10 июля приводит «Царьград». Как отметил депутат, он обсудил с экс-губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным возможность возвращения к практике взимания налога с россиян, у которых нет детей. Во время разговора бывший глава региона задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека без ребенка. «Государство, правда же? Потому что никому ты не нужен. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Гурулев. Он отметил, что страна нуждается в комплексе мероприятий для повышения рождаемости. «Для этого необходимы грамотные решения со стороны ответственных чиновников, а также наличие хотя бы базовых медицинских условий для рожениц», — сказал он.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на достойную старость. Его слова 10 июля приводит «».

Как отметил депутат, он обсудил с экс-губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным возможность возвращения к практике взимания налога с россиян, у которых нет детей. Во время разговора бывший глава региона задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека без ребенка.

«Государство, правда же? Потому что никому ты не нужен. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — заявил Гурулев.

Он отметил, что страна нуждается в комплексе мероприятий для повышения рождаемости.

«Для этого необходимы грамотные решения со стороны ответственных чиновников, а также наличие хотя бы базовых медицинских условий для рожениц», — сказал он.