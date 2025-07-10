51-летняя рязанка незаконно прописала у себя в квартире мигрантов

Установлено, что женщина поставила на миграционный учет четырех гражданок среднеазиатской республики и за это получила от них денежное вознаграждение. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

51-летняя рязанка незаконно прописала у себя в квартире мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что женщина поставила на миграционный учет четырех гражданок среднеазиатской республики и за это получила от них денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.