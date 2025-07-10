51-летняя рязанка незаконно прописала у себя в квартире мигрантов
Установлено, что женщина поставила на миграционный учет четырех гражданок среднеазиатской республики и за это получила от них денежное вознаграждение. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
51-летняя рязанка незаконно прописала у себя в квартире мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Установлено, что женщина поставила на миграционный учет четырех гражданок среднеазиатской республики и за это получила от них денежное вознаграждение.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.