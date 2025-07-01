В Рязанской области железнодорожная бригада спасла мужчину
Отмечается, что недалеко от Ряжска железнодорожники заметили мужчину, который медленно шел вдоль путей, а затем упал. Машинист и помощник приняли решение остановиться и помочь местному жителю. Мужчина был очень бледный, дезориентированный, нуждался в медпомощи. Через дежурного по станции на место вызвали скорую, которая забрала его в больницу.
В Рязанской области железнодорожная бригада спасла мужчину. Об этом сообщил редакции РЗН. Инфо собственный источник.
Отмечается, что недалеко от Ряжска железнодорожники заметили мужчину, который медленно шел вдоль путей, а затем упал.
Машинист и помощник приняли решение остановиться и помочь местному жителю. Мужчина был очень бледный, дезориентированный, нуждался в медпомощи.
Через дежурного по станции на место вызвали скорую, которая забрала его в больницу.