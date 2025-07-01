В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась в селе Криуша Клепиковского района. На кадрах видно, что после ДТП легковушка получила механические повреждения. На месте происшествия работала полиция. Подробностей случившегося нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили 1 июля в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась в селе Криуша Клепиковского района. На кадрах видно, что после ДТП легковушка получила механические повреждения.
На месте происшествия работала полиция. Подробностей случившегося нет.
Официальная информация уточняется.