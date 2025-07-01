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В Рязанской области осудят мужчину за серию краж из дачных домов
Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в декабре 2024 года в деревне Беляево Клепиковского района. Злоумышленника поймали в момент, когда он выходил из дома, в который проник. Оперативники обнаружили в его минивене «Мерседес Бенц» краденые вещи и инструменты для взлома. Полицейские установили причастность мужчины к 22 эпизодам преступной деятельности на территории Клепиковского, Сасовского, Шиловского и Кадомского районов. Пострадавшими стали владельцы дач — жители Рязанской и Московской областей. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

58-летнего жителя Касимовского района осудят за серию краж из дачных домов. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в декабре 2024 года в деревне Беляево Клепиковского района. Злоумышленника поймали в момент, когда он выходил из дома, в который проник. Оперативники обнаружили в его минивене «Мерседес Бенц» краденые вещи и инструменты для взлома.

Полицейские установили причастность мужчины к 22 эпизодам преступной деятельности на территории Клепиковского, Сасовского, Шиловского и Кадомского районов. Пострадавшими стали владельцы дач — жители Рязанской и Московской областей. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Во время следствия выяснилось, что фигурант взламывал замки нежилых домов и вывозил все, что представляло ценность: инструменты, автозапчасти, иконы, посуду, изделия из металла и прочую утварь. Часть похищенного фигурант успел продать. Но большую часть полицейские обнаружили в гаража на усадьбе подозреваемого в Касимовском районе. Краденное вернули владельцам.

Предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Рязанской области задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов.