В Рязанской области мужчину осудят за хранение наркотиков и оружия

По данным следствия, 48-летний житель Сараевского района нашел на улице кусты наркосодержащего растения. Мужчина сорвал части растения, которые стал хранить для личного употребления. Из незаконного оборота было изъято более 183 г наркотика. Также выяснилось, что весной 2023 года сараевец нашел на территории села Желобово самодельное огнестрельное оружие и оставил себе. Мужчину задержали в январе 2025 года. Уголовное дело по обоим эпизодам преступной деятельности направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.

В Рязанской области мужчину осудят за хранение наркотиков и оружия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 48-летний житель Сараевского района нашел на улице кусты наркосодержащего растения. Мужчина сорвал части растения, которые стал хранить для личного употребления. Из незаконного оборота было изъято более 183 г наркотика.

Также выяснилось, что весной 2023 года сараевец нашел на территории села Желобово самодельное огнестрельное оружие и оставил себе.

Мужчину задержали в январе 2025 года. Уголовное дело по обоим эпизодам преступной деятельности направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.