В Рязани две улицы останутся без холодной воды 2 июля

Отмечается, что ресурса не булет с 9:30 до 17:00 по следующим адресам: Михайловское шоссе 234 корп.1, 236а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2, 248, 67, д. 232 по д. 266 (четная сторона); Военных автомобилистов д. 3, 4, 8, 11.