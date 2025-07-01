В Клепиковском районе ликвидировали крупную свалку

Несанкционированную свалку нашли возле дома № 70-А на улице Ленина в Спас-Клепиках. Ее площадь составляла 120 кв. м. Прокуратура внесла представление главе администрации, однако нарушения устранены не были. Тогда прокуроры обратились в суд. Администрацию обязали ликвидировать свалку.