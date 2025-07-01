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В Госдуму внесли закон об ужесточении уголовной ответственности для иноагентов
После принятия поправки в законе, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, чтобы при повторном нарушении наступала уголовная ответственность.

В Госдуму внесли закон об ужесточении уголовной ответственности для иноагентов. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутата Василия Пискарева.

Он предложил устранить громоздкую конструкцию двойной преюдиции, когда иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности.

После принятия поправки в законе, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, чтобы при повторном нарушении наступала уголовная ответственность.