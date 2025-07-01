В Госдуме предложили перенести новогодние каникулы на май

Иванов считает, что праздничные дни лучше перенести на май, когда россияне отправляются «на огороды». По его мнению, увеличение выходных в теплое время года лучше, чем «морозить уши в январе».

В Госдуме предложили перенести новогодние каникулы на май. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на депутата Максима Иванова.

По его словам, 12 дней выходных на Новый год — решение спорное.

Иванов считает, что праздничные дни лучше перенести на май, когда россияне отправляются «на огороды». По его мнению, увеличение выходных в теплое время года лучше, чем «морозить уши в январе».