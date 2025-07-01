У рязанки изъяли сельхозучасток, который не использовался по назначению

Участок сельскохозяйственного назначения площадью 7,3 га находится в Клепиковском районе Рязанской области. В июне 2024 года во время проверки выяснилось, что его не используют более трех лет. Собственница должна была устранить нарушения, но не сделала этого. Клепиковский районный суд решил в 2025 году изъять участок и продать на публичных торгах.

У рязанки изъяли сельхозучасток, который не использовался по назначению. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Участок сельскохозяйственного назначения площадью 7,3 га находится в Клепиковском районе Рязанской области. В июне 2024 года во время проверки выяснилось, что его не используют более трех лет.

Собственница должна была устранить нарушения, но не сделала этого.

Клепиковский районный суд решил в 2025 году изъять участок и продать на публичных торгах.