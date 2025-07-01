С 1 июля в России иностранцы без биометрии останутся без мобильной связи

С 1 июля 2023 года мобильная связь для иностранных граждан, не подтвердивших свои данные через Единую биометрическую систему (ЕБС), будет отключена. Об этом сообщили на LIFE.ru со ссылкой на Минцифры РФ. С начала текущего года иностранные граждане могут заключать договоры с операторами связи только при условии регистрации в ЕБС. При этом каждому иностранцу разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт. Минцифры также подчеркнуло, что сдача биометрических данных по ранее заключённым договорам была обязательной до 1 июля, и те, кто не выполнил это требование, будут отключены от связи в несколько этапов. На сегодняшний день более 2 миллионов иностранных граждан уже зарегистрировались в ЕБС и заключили соответствующие договоры с операторами связи, соблюдая новые правила.

С 1 июля 2023 года мобильная связь для иностранных граждан, не подтвердивших свои данные через Единую биометрическую систему (ЕБС), будет отключена. Об этом сообщили на LIFE.ru со ссылкой на Минцифры РФ.

С начала текущего года иностранные граждане могут заключать договоры с операторами связи только при условии регистрации в ЕБС. При этом каждому иностранцу разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт.

Минцифры также подчеркнуло, что сдача биометрических данных по ранее заключённым договорам была обязательной до 1 июля, и те, кто не выполнил это требование, будут отключены от связи в несколько этапов.

На сегодняшний день более 2 миллионов иностранных граждан уже зарегистрировались в ЕБС и заключили соответствующие договоры с операторами связи, соблюдая новые правила.