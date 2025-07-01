Рязанцы запечатлели драку полураздетых мужчин
Конфликт произошел в Семчине. На кадрах видно, что компания людей сидит в беседке. Один из отдыхающих начал наносить другому удары кулаком по лицу. Дерущихся попытались разнять. Причины произошедшего не уточняются.
Рязанцы запечатлели драку полураздетых мужчин. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает Telegram-канал «Топор Новости Рязани».
По данным портала, конфликт произошел в Семчине.
На кадрах видно, что компания людей сидит в беседке. Один из отдыхающих начал наносить другому удары кулаком по лицу. Дерущихся попытались разнять.
Причины произошедшего не уточняются.