Рязанцы запечатлели драку полураздетых мужчин

Конфликт произошел в Семчине. На кадрах видно, что компания людей сидит в беседке. Один из отдыхающих начал наносить другому удары кулаком по лицу. Дерущихся попытались разнять. Причины произошедшего не уточняются.