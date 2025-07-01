Рязанцев пригласили на День открытых дверей в Перинатальный центр

В июле встречи состоятся 2, 9, 16, 23 и 30 числа. Для гостей проведут экскурсию в родовое отделение и индивидуальный родзал, в акушерское отделение, предназначенное для наблюдения за мамой и ребенком после родов, палату с возможностью семейного пребывания.

Рязанцев пригласили на День открытых дверей в Перинатальный центр. Об этом сообщается в группе учреждения.

В июле встречи состоятся 2, 9, 16, 23 и 30 числа.

Для гостей проведут экскурсию в родовое отделение и индивидуальный родзал, в акушерское отделение, предназначенное для наблюдения за мамой и ребенком после родов, палату с возможностью семейного пребывания.

Возрастное ограничение 18+.