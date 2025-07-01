Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 1 июля

До 17:00 холодной воды не будет по адресу: улица Белякова, дома №№ 28, 29. До 16:00 ресурс отключили на следующей улице: Советская, дома №№ 22, 26, 28, 30, 32, 34 (частный сектор).