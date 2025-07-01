Рязанца осудили за наезд на пешехода в состоянии алкогольного опьянения

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Согласно версии следствия, инцидент произошел в декабре 2024 года. В утренние часы водитель легкового автомобиля, находясь под воздействием алкоголя, наехал на пешехода, который двигался по проезжей части улицы Медицинской. После этого он столкнулся с припаркованным рядом автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля, а пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд города Рязани.

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Согласно версии следствия, инцидент произошел в декабре 2024 года. В утренние часы водитель легкового автомобиля, находясь под воздействием алкоголя, наехал на пешехода, который двигался по проезжей части улицы Медицинской. После этого он столкнулся с припаркованным рядом автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля, а пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд города Рязани.