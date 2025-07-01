ГК «Зеленый сад» поможет в восстановлении и благоустройстве Успенского Вышенского женского монастыря

ГК «Зеленый сад» поможет в восстановлении и благоустройстве Успенского Вышенского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.

С предварительным планом строительных работ власти региона и представители духовенства ознакомились 29 июня. В минувшее воскресенье на территории обители состоялись торжественная служба и крестный ход, которые были приурочены к памятной дате переноса мощей святителя Феофана Затворника (в прошлом настоятеля монастыря) из села Эммануиловка Шацкого района.

В этом году Успенский Вышенский монастырь отметит 400-летие со дня основания. Отмечается, что святая обитель является культурной достопримечательностью, пользуется большим вниманием со стороны паломников Рязанской области и других регионов страны. Поэтому полное восстановление монастыря и благоустройство прилегающей территории является одной из важнейших задач для региона.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад» рассказал губернатору Рязанской области Павлу Малкову об общей стратегии развития территории. Андрей Оришкевич предложил упорядочить пространство монастырского двора. Зонировать территорию так, чтобы она максимально соответствовала нуждам сестер обители и в то же время позволяла принимать паломников и прихожан. Также он обратил внимание на необходимость создания безбарьерной среды и парковочных мест на подъезде к монастырю.

В ближайшее время силами «Зеленого сада» будет подготовлен подробный проект работ по благоустройству святой обители.