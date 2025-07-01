Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
14°
Срд, 02
18°
Чтв, 03
23°
ЦБ USD 78.53 0.06 01/07
ЦБ EUR 92.27 -0.01 01/07
Нал. USD 79.20 / 79.50 01/07 10:35
Нал. EUR 89.81 / 90.74 01/07 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 2025 18:55
4 543
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 794
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 685
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
21 415
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ГК «Зеленый сад» поможет в восстановлении и благоустройстве Успенского Вышенского женского монастыря

ГК «Зеленый сад» поможет в восстановлении и благоустройстве Успенского Вышенского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.

С предварительным планом строительных работ власти региона и представители духовенства ознакомились 29 июня. В минувшее воскресенье на территории обители состоялись торжественная служба и крестный ход, которые были приурочены к памятной дате переноса мощей святителя Феофана Затворника (в прошлом настоятеля монастыря) из села Эммануиловка Шацкого района.

В этом году Успенский Вышенский монастырь отметит 400-летие со дня основания. Отмечается, что святая обитель является культурной достопримечательностью, пользуется большим вниманием со стороны паломников Рязанской области и других регионов страны. Поэтому полное восстановление монастыря и благоустройство прилегающей территории является одной из важнейших задач для региона.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад» рассказал губернатору Рязанской области Павлу Малкову об общей стратегии развития территории. Андрей Оришкевич предложил упорядочить пространство монастырского двора. Зонировать территорию так, чтобы она максимально соответствовала нуждам сестер обители и в то же время позволяла принимать паломников и прихожан. Также он обратил внимание на необходимость создания безбарьерной среды и парковочных мест на подъезде к монастырю.

В ближайшее время силами «Зеленого сада» будет подготовлен подробный проект работ по благоустройству святой обители.