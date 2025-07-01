Bloomberg: существование Украины остается под угрозой из-за наступления России

По словам автора материала, Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне СВО. «Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту», — говорится в материале. Отмечается, что на фоне расширения линии фронта финансирование частных военных компаний, появившихся на Украине в 2022 году, иссякло.