Bloomberg: существование Украины остается под угрозой из-за наступления России
По словам автора материала, Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне СВО. «Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту», — говорится в материале. Отмечается, что на фоне расширения линии фронта финансирование частных военных компаний, появившихся на Украине в 2022 году, иссякло.
Существование Украины остается под угрозой из-за наступления России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.
По словам автора материала, Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне СВО.
«Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту», — говорится в материале.
Отмечается, что на фоне расширения линии фронта финансирование частных военных компаний, появившихся на Украине в 2022 году, иссякло.