ВТБ снизил комиссии для предпринимателей на переводы в Китай до 1,99%

ВТБ с 9 июня снизил размер комиссии за переводы в ВТБ Шанхай для клиентов среднего и малого бизнеса с 2,45% до 1,99%. Комиссия применяется для всех переводов и будет действовать до 8 сентября 2025 года.

«Китай остается ключевым рынком для российского малого и среднего бизнеса, что сопровождается ростом расчетов в юанях. Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Второе за последние полгода снижение комиссии позволит предпринимателям расширять внешнеэкономические связи и оптимизировать затраты на расчеты в рамках группы ВТБ», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

ВТБ продолжает активно развивать продукты и сервисы для своих клиентов, работающих с Китаем. Они могут бесплатно отслеживать статус своего перевода на всех этапах вплоть до зачисления на счет контрагента с помощью сервиса трекер-платежа в Китай и при необходимости отозвать перевод «по одной кнопке».

Как единственный российский банк с действующим отделением в Китае ВТБ предлагает партнерам своих клиентов оперативное открытие счетов и бесплатную персональную поддержку на китайском, английском и русском языках. На базе комплексной экспертизы в РФ и КНР банк реализовал сквозные решения валютного контроля и проверки документов, позволяющие оценить сделку с точки зрения законодательства еще на этапе приема контракта, минимизировав риски для сторон.

Предпринимателям, работающим с партнерами из Китая, в интернет- и мобильном банке доступны рыночные котировки юаней в режиме реального времени, закрытые распродажи валют, кредитование и размещение депозитов в юанях на индивидуальных условиях, а также сервисы по поиску и проверке партнеров в КНР, переводы с китайского и на китайский язык, таможенное и логистическое сопровождение под контролем экспертов банка и сервис онлайн-декларирования.