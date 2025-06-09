Восьмилетний велосипедист попал под колеса автомобиля в Кадоме

ДТП случилось вечером 8 июня в селе Восход Кадомского района. 30-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил 8-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчика госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Восьмилетний велосипедист попал под колеса автомобиля в Кадоме. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП случилось вечером 8 июня в селе Восход Кадомского района. 30-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил 8-летнего ребенка, который ехал на велосипеде.

Мальчика госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Фото: МО МВД «Сасовский»