Во вторник в Рязанской области ожидается гроза и сильный ветер
Во вторник, 10 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +20, +25°С.
Во вторник в Рязанской области ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦГМС.
Во вторник, 10 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +20, +25°С.