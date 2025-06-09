В Рязанской области около переезда произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась в Александро-Невском районе вблизи железнодорожного переезда 343 км. На кадрах видно, что автомобиль получил механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала.
В Рязанской области около переезда произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Отмечается, что авария случилась в Александро-Невском районе вблизи железнодорожного переезда 343 км.
На кадрах видно, что автомобиль получил механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала.