В Рязани снова расширили список запрещенных для парковок мест

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на следующих участках улично-дорожной сети города: участок дороги от дома № 63 по улице Новая до пересечения с улицей Урицкого; участок дороги в районе дома № 56 улице по Черновицкой; участок дороги в районе дома № 128 по улице Островского. Ограничения планируют ввести до конца текущего года.