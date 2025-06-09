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В Рязани на Лыбедском бульваре появится детский сад
Отмечается, что на подготовку проекта городские власти выделят 17 млн рублей. Учреждение хотят построить на месте старой ледовой арены, где ранее планировалось возведение школы. Разработка проектно-сметной документации должна завершиться в 2026 году.

В Рязани на Лыбедском бульваре появится детский сад. Об этом сообщил мэр Виталий Артемов.

Отмечается, что на подготовку проекта городские власти выделят 17 млн рублей.

Учреждение хотят построить на месте старой ледовой арены, где ранее планировалось возведение школы.

Разработка проектно-сметной документации должна завершиться в 2026 году.