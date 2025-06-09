В Рязани мужчина стрелял в подростков из ракетницы
Инцидент произошел 8 июня в Приокском. На кадрах видно, что в толпу подростков выстрелили из ракетницы. Отмечается, что дети не пострадали. Подробности произошедшего неизвестны.
В Рязани мужчина стрелял в подростков из ракетницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел 8 июня в Приокском. На кадрах видно, что в толпу подростков выстрелили из ракетницы. Отмечается, что дети не пострадали.
Подробности произошедшего неизвестны.
Видео с места доступно по