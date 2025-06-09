В Рязани массово отключили электричество
Электричества нет по следующим улицам: Новоселов; Зубковой; Мервинская; Костычева; Васильевская; Шереметьевская; Крупской; Зафабричная; Новаторов; Птицеводов; Московское шоссе; Орсовская. Восстановление планируется в течение четырех часов.
В Рязани в понедельник, 9 июня, отключили свет на 12 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по следующим улицам:
- Новоселов;
- Зубковой;
- Мервинская;
- Костычева;
- Васильевская;
- Шереметьевская;
- Крупской;
- Зафабричная;
- Новаторов;
- Птицеводов;
- Московское шоссе;
- Орсовская.
Восстановление планируется в течение четырех часов.