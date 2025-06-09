В Путятинском округе прокуратура ликвидировала свалку с кладбищенским мусором

Свалку обнаружили на территории села Петино. Прокуратура обратилась в суд с просьбой обязать администрацию округа ликвидировать свалку. Кроме того, в отношении должностного лица муниципалитета возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Устранение нарушений находится на контроле прокурора района.