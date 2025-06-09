В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что российские военные поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Противник потерял до 1 350 военнослужащих. Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. ПВО сбила две бомбы JDAM, четыре ракеты HIMARS и 212 дронов.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что российские военные поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Противник потерял до 1 350 военнослужащих.

Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Российские средства ПВО сбили две бомбы JDAM, четыре ракеты HIMARS и 212 дронов.