Рязанцы рассказали о пожаре в частном секторе

Виновниками возгорания могли стать подростки, которые поджигали бревна на территории дома № 6 по улице Новопавловский проезд. Отмечается, что на место происшествия уже вызвали пожарных. Местные жители приступили к самостоятельному тушению. Подробности уточняются.

Рязанцы рассказали о пожаре в частном секторе. Об этом в понедельник, 9 июня, пишет Telegram-канал «Новости Рязани и области».

По данным портала, виновниками возгорания могли стать подростки, которые поджигали бревна на территории дома № 6 по улице Новопавловский проезд.

Отмечается, что на место происшествия уже вызвали пожарных. Местные жители приступили к самостоятельному тушению.

Подробности уточняются.