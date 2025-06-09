Рязанцы рассказали о пожаре в частном секторе
Виновниками возгорания могли стать подростки, которые поджигали бревна на территории дома № 6 по улице Новопавловский проезд. Отмечается, что на место происшествия уже вызвали пожарных. Местные жители приступили к самостоятельному тушению. Подробности уточняются.
Рязанцы рассказали о пожаре в частном секторе. Об этом в понедельник, 9 июня, пишет Telegram-канал «Новости Рязани и области».
По данным портала, виновниками возгорания могли стать подростки, которые поджигали бревна на территории дома № 6 по улице Новопавловский проезд.
Отмечается, что на место происшествия уже вызвали пожарных. Местные жители приступили к самостоятельному тушению.
Подробности уточняются.