Под Рязанью мужчину задержали за хранение пригодных для стрельбы частей оружия

В полиции сообщили, что 59-летний житель деревни Войнюково (Рыбновский район) хранил дома составные части ружья. Оперативники нашли в его доме ружейную рукоятку с ударно-спусковым механизмом с обозначением модели «ИЖ-54» и часть ствола двуствольного ружья калибра 12 мм., которые при сборе пригодны для стрельбы. Отмечается, что части оружия мужчина нашел при покупке жилья и разборе вещей прежних хозяев. Части оружия изъяли. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.