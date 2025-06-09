Очевидцы рассказали подробности наезда на ребенка в Рязанской области
Отмечается, что авария случилась в селе Восход Кадомского района. «Водитель вышел из машины, посмотрел на ребека и по газам. В результате через пару часов его нашли и задержали. У ребенка сломана нога, ему оказана медпомощь», — сообщили жители.
Очевидцы рассказали подробности наезда на ребенка в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что авария случилась в селе Восход Кадомского района.
«Водитель вышел из машины, посмотрел на ребека и по газам. В результате через пару часов его нашли и задержали. У ребенка сломана нога, ему оказана медпомощь», — сообщили жители.