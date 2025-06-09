Ночью в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявляли 8 июня в 23:58. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 4:59 9 июня угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.