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Ночью в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА
Беспилотную опасность объявляли 8 июня в 23:58. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 4:59 9 июня угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.

Ночью в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотную опасность объявляли 8 июня в 23:58. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 4:59 9 июня угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.