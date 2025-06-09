Главу рязанского сельского поселения привлекли к ответственности

Установлено, что детская игровая площадка, расположенная на улице Центральной в селе Ленино Александро-Невского района не соответствует требованиям ГОСТа: на металлических элементах игрового комплекса имеется коррозия, открытые болтовые соединения, частично демонтированные качели и скамья. По данному факту главе сельского поселения внесли представление, однако нарушения не устранили. Прокуратура направила в суд иск.

Главу рязанского сельского поселения привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что детская игровая площадка, расположенная на улице Центральной в селе Ленино Александро-Невского района не соответствует требованиям ГОСТа: на металлических элементах игрового комплекса имеется коррозия, открытые болтовые соединения, частично демонтированные качели и скамья.

По данному факту главе сельского поселения внесли представление, однако нарушения не устранили.

Прокуратура направила в суд иск.

Кроме того, глава администрации Борисовского сельского поселения привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 тысяс рублей.