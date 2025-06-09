Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Утром 9 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы. В отдельных районах прогнозируют град. При грозах порывы ветра достигнут 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Утром 9 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы. В отдельных районах прогнозируют град. При грозах порывы ветра достигнут 12-17 м/с.