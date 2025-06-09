Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение

Отмечается, что в ближайшее время, с сохранением ночью и утром 10 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Будьте внимательны и осторожны!