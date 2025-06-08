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В Рязанской области ураган сорвал крышу дома
«7 июня в Рыбновском районе близ реки Оки был настоящий ураган, который сильным ветром валил деревья и сносил крыши», — говорится в сообщении.

В Рязанской области ураган сорвал крышу дома. Об этом сообщает rybnoe.net.

«7 июня в Рыбновском районе близ реки Оки был настоящий ураган, который валил деревья и сносил крыши», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцы показали последствия непогоды в регионе. В музее-заповеднике Сергея Есенина из-за урагана рухнули деревья и отключился свет.

Фото и видео: rybnoe.net