В Рязанской области легковушка снесла столб
Судя по кадрам, легковушка врезалась в столб. После он рухнул. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
В Рязанской области легковушка снесла столб. Об этом 7 июня сообщили в соцсетях.
ДТП произошло в Скопине в районе ЦРБ. Судя по кадрам, легковушка врезалась в столб. После он рухнул. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.
Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»