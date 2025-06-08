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В Рязанской области легковушка снесла столб
Судя по кадрам, легковушка врезалась в столб. После он рухнул. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

В Рязанской области легковушка снесла столб. Об этом 7 июня сообщили в соцсетях.

ДТП произошло в Скопине в районе ЦРБ. Судя по кадрам, легковушка врезалась в столб. После он рухнул. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»