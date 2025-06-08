Рязанцам рассказали о погоде 9 июня
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, туман. Ветер будет южной четверти, до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, днем — +28…+33°С (местами жара).
Рязанцам рассказали о погоде 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, туман.
Ветер будет южной четверти, до 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, днем — +28…+33°С (местами жара).