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В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
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Рязанцам рассказали о погоде 9 июня
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, туман. Ветер будет южной четверти, до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, днем — +28…+33°С (местами жара).

Рязанцам рассказали о погоде 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, туман.

Ветер будет южной четверти, до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, днем — +28…+33°С (местами жара).