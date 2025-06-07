В Рязанской области у пенсионерки в больнице санитарка украла деньги

Полиция задержала подозреваемую, сообщили в пресс-службе регионального УМВД 7 июня. 84-летняя жительница Александро-Невского района рассказала, что в районной больнице из ее кошелька пропали деньги. Оперативники уголовного розыска выяснили, что женщину переводили из одного отделения в другое, врач послал санитарку за вещами, и она перенесла их к новому месту. По предварительной информации, пока пациентка была на обследовании, злоумышленница осмотрела сумку и нашла кошелек, открыла его и украла пять тысяч. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

В Александро-Невском районе у пенсионерки в больнице санитарка украла деньги. Полиция задержала подозреваемую, сообщили в пресс-службе регионального УМВД 7 июня.

84-летняя жительница Александро-Невского района рассказала, что в районной больнице из ее кошелька пропали деньги. Оперативники уголовного розыска выяснили, что женщину переводили из одного отделения в другое, врач послал санитарку за вещами, и она перенесла их к новому месту.

По предварительной информации, пока пациентка была на обследовании, злоумышленница осмотрела сумку и нашла кошелек, открыла его и украла пять тысяч.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.