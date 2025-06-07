В центре Рязани произошло ДТП с грузовиком

Авария случилась на улице Соборной. Судя по кадрам, столкнулись грузовик «МАН» и легковушка. Последняя получила механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.