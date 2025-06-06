Жительницу Липецкой области осудили за кражу денег у пожилой рязанки

Фигурантка представилась сотрудником социальной службы и под предлогом замены купюр на новые украла у пенсионерки 260 тыс. рублей. Женщину признали виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также она должна возместить потерпевшей материальный ущерб.