Жители трех районов Рязанской области останутся без газа почти на три недели

Из-за ремонтных работ с 08:00 16 июня до 08:00 часов 4 июля будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению в Рыбновском, Михайловском и Захаровском районах. В списки отключений попало более 100 населенных пунктов. Отмечается, что работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Жители трех районов Рязанской области останутся без газа почти на три недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Газпрома».

Из-за ремонтных работ с 08:00 16 июня до 08:00 часов 4 июля будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению в Рыбновском, Михайловском и Захаровском районах. В списки отключений попало более 100 населенных пунктов.

Отмечается, что работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.