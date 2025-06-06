Власти предупредили рязанцев о фейках в соцсетях после атаки БПЛА
Как указано в посте, в предложках популярных пабликов с закрытых аккаунтов распространяют ложную информацию, касающуюся последствий воздушных атак в стране. «Есть основания предполагать, что противник будет продолжать информационные вбросы. Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам», — отметили в посте.
Власти предупредили рязанцев о фейках в соцсетях после атаки БПЛА. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба региональной опергруппы.
Как указано в посте, в предложках популярных пабликов с закрытых аккаунтов распространяют ложную информацию, касающуюся последствий воздушных атак в стране.
«Есть основания предполагать, что противник будет продолжать информационные вбросы. Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам», — отметили в посте.
Ранее Минобороны сообщало, что над российскими регионами сбили 174 беспилотника, в том числе над Рязанской областью. Количество дронов не называлось. Губернатор региона Павел Малков прокомментировал случившееся.