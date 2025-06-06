В субботу в Рязанской области ожидается жара до +29 градусов
В субботу, 7 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12,+, 17 °C, днем + 24, +29°С.
В субботу в Рязанской области ожидается жара до +29 градусов. Прогноз погоды публикует региональный ЦГМС.
В субботу, 7 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12,+, 17 °C, днем + 24, +29°С.
Ранее рязанцев предупредили об аномальной жаре.