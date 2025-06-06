В рязанском кардиодиспансере восстановили пациентке подвижность руки

Как рассказала заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина, в медучреждение обратилась 55-летняя пациентка после удаления опухоли на головном мозге. «У нее совершенно не функционировала правая рука. Не было силы, неподвижны пальцы, плечевой сустав, просто висела как плеть. Пациентка с трудом могла одеться, обслуживать себя в быту. Мы ее взяли на реабилитацию», — уточнила Людмила Кирюхина. Женщина занималась на механотерапевтическом тренажере для пассивной разработки плечевого сустава.

В рязанском кардиодиспансере вернули пациентке подвижность правой руки. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Как рассказала заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина, в медучреждение обратилась 55-летняя пациентка после удаления опухоли на головном мозге.

«У нее совершенно не функционировала правая рука. Не было силы, неподвижны пальцы, плечевой сустав, просто висела как плеть. Пациентка с трудом могла одеться, обслуживать себя в быту. Мы ее взяли на реабилитацию», — уточнила Людмила Кирюхина. Женщина занималась на механотерапевтическом тренажере для пассивной разработки плечевого сустава. Отмечается, что это предполагает минимум усилий со стороны пациента, отсутствуют болезненные ощущения, аппарат «подстраивается» под человека.

Вернуть функции кисти помогал тренажер с биологической обратной связью. Она осуществляется через компьютер. На руку надевается перчатка и начинается отработка движений, действие отображается на мониторе. Так восстанавливаются нарушенные нейронные связи: мозг и рука заново «учатся» взаимодействовать. «В результате объем движения правой руки женщины значительно расширился. Пациентка может держать кружку, тарелку, сумку, самостоятельно одеваться, выполнять гигиенические процедуры, справляться с домашними делами. Нам удалось восстановить двигательную функцию правой руки в мере, достаточной для сохранения качества жизни», — заключила Людмила Кирюхина.