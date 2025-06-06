В Рязанской области мужчина избил полицейских, прибывших на вызов его жены
По данным следствия, в марте 2025 года 33-летний пьяный мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов его супруги. Оперативники получили удары по голове, рукам и другим частям тела. Мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей.
В Рязанской области мужчина избил полицейских, прибывших на вызов его жены. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в марте 2025 года 33-летний пьяный мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов его супруги. Оперативники получили удары по голове, рукам и другим частям тела.
Мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей.