В Рязанской области мужчина избил полицейских, прибывших на вызов его жены

По данным следствия, в марте 2025 года 33-летний пьяный мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов его супруги. Оперативники получили удары по голове, рукам и другим частям тела. Мужчину оштрафовали на 50 тыс. рублей.